Воронежского учителя оштрафовали за «воспитание» школьника утюгом

В Воронежской области оштрафовали преподавателя, который «воспитывал» ученика с помощью горячего утюга и гладильной доски, сообщила областная прокуратура.

Во время урока технологии учитель делал замечания пятиклассникам, однако дети все равно шумели и не реагировали на замечания, сообщается на сайте СК.

Тогда 61-летний трудовик взял нагретый утюг и прислонил его сначала к спине мальчика, нажав при этом кнопку «отпаривание», а затем к бедру.

Кроме того, учитель нанес мальчику удар гладильной доской в область головы. 11-летний школьник получил легкие ожоги.

Суд вынес решение оштрафовать учителя на 30 тыс. рублей. Между тем учитель и ранее признал вину в полном объеме и возместил ученику моральный ущерб в размере 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что бывший учитель предстал перед судом за «отпаривание» школьника утюгом. В правоохранительные органы обратилась мать ребенка, сам мальчик получил ожоги первой-второй степени. Обвиняемый педагог написал заявление об увольнении сразу после инцидента.