«Единая Россия» намерена поддержать честные расследования журналистов

Премьер-министр России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев высказался в поддержку конкурса для журналистов и отметил, что партия должна поддерживать качественную и честную журналистику.

«Сегодня в мире журналистская профессия переживает непростые времена, скажем откровенно. Потому что раньше количество журналистов было счетным, и журналисты были подготовлены, имеющие, как правило, хорошее образование, популярные и известные люди. Сейчас любой популярный блогер может рассматривать себя как успешный журналист. Означает ли это, что любой популярный блогер – это качественный представитель журналисткой профессии? Нет, конечно», – сказал он на пленарном заседании политконференции «Единой России», передает РИА «Новости».

Каждый пользователь соцсетей, отметил председатель партии, тоже в чем-то журналист.

«Всегда чувствуется, когда пишет о каком-то явлении, тем более, если это расследование, человек, имеющий базовую журналистскую подготовку, или, когда это происходит по велению сердца», – добавил он.

Медведев подчеркнул, что, хотя второй вариант и не хуже, но качественная журналистика с глубоким погружением в материал необходима.

«Очень часто приходится идти против властей журналисту, чтобы описать то или иное явление, неважно, на каком уровне этот журналист работает. Но это не значит, что мы в партии не должны такие расследования поддерживать. Главное, чтобы все это было сделано честно. Это ключевой момент. Давайте попробуем, посмотрим, что из этой инициативы получится», – одобрил он идею проведения журналистского конкурса.

Также он призвал собирать социально значимые инициативы, формулируемые самими гражданами.

Подводя итоги политической конференции, Медведев отметил, что есть необходимость заняться кадрами и повысить эффективность всего депутатского корпуса. Одним из направлений он назвал работу с волонтерами, НКО и сбор социально значимых инициатив граждан.

«Второе направление – это работа с волонтерами, с молодежью, с некоммерческими организациями. Здесь я так же хочу поручить расширить форму поддержки НКО, привлекать предпринимателей. Это позволит лучше предоставлять НКО корпоративные гранты и развивать корпоративное волонтерство. Нужно также будет организовать работу по сбору социально значимых инициатив, которые формулируются самими гражданами нашей страны», – сказал Медведев.