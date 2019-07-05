Эрдоган назвал взрыв в турецком Рейханлы возможным терактом

Взрыв автомобиля в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай, по предварительным данным, мог быть терактом, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, что, по предварительной информации, «происшествие имеет отношение к терроризму, там, вероятно, была бомба», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Сообщается также, что «трое погибших в машине были сирийцами», но результатов расследования пока нет.

Ранее агентство Anadolu сообщило о двух погибших и двух раненых в результате взрыва в автомобиле в Рейханлы.

В районе происшествия приняты меры безопасности, дороги перекрыты. В результате взрыва окружающие здания и объекты инфраструктуры не пострадали.