Путин направил приветствие участникам «Территории смыслов»

Президент Владимир Путин отправил приветственное письмо участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который в этом году впервые пройдет на берегах озера Сенеж.

«Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает все больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодежь из многих регионов нашей страны – тех, кто стремится в полной мере реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям», – сказано в письме на сайте президента России.

Глава государства отметил «продуманную, насыщенную и разнообразную» программу форума.

«Уверен, что вы с пользой и удовольствием проведете время, получите новый опыт и знания, которые обязательно пригодятся вам в будущем, и, конечно, вдохновитесь удивительной по красоте природой Подмосковья. Желаю вам успехов и плодотворной работы», – заключил он.

Напомним, 5 июля в Подмосковье стартует Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов». В этом году он состоится в юбилейный пятый раз и впервые будет проведен на базе мастерской управления «Сенеж» – новой площадки платформы «Россия – страна возможностей».