В приложении «Единой России» появится раздел волонтерских акций

В обновленной версии мобильного приложения «Единой России» появится новый раздел «Добрые дела», созданный для информирования пользователей о волонтерских мероприятиях, организуемых партией, заявил член рабочей группы «Единой России» «Цифровая партия» Вячеслав Сатеев.

«Человек, который готов помогать нуждающимся и делать жизнь своего города, района или села лучше, сможет узнать о ближайших мероприятиях и присоединиться к единомышленникам. Это может быть городской субботник, акция помощи пожилым людям, инвалидам и многое другое. Мы знаем, что запрос на организацию такого рода мероприятий существует, поэтому совместно с региональными отделениями партии будем постоянно предлагать добрые дела для наших пользователей», – передает заявление Сатеева на ежегодной политической конференции «Единой России» официальный сайт ЕР.

Он добавил, что в приложении теперь можно будет получить атрибутику партии в обмен на баллы, полученные за участие в опросах и волонтерскую деятельность. Также можно будет обратиться к своему депутату или подать заявление в комиссию по этике.

Обновленная версия мобильного приложения будет запущена «уже к концу лета».

«В нем, во-первых, будут модернизированы уже знакомые пользователям разделы, такие как «Опросы и голосования» и «Комиссия по этике». Во-вторых, в соответствии с трендами партийной конференции мы разработаем совершенно новые сервисы, например, «Нацпроекты глазами людей» и «Добрые дела». Одной из ключевых задач было сохранение баланса между функциональностью и использованием игровой формы подачи контента», – рассказал Сатеев.