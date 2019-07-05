Кремль назвал тему встречи Путина с членами Совбеза

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности свои международные контакты, состоявшиеся во время визитов в Японию и Италию, и некоторые внутрироссийские вопросы.

«Президент проинформировал участников совещания о содержании своих контактов, состоявшихся в рамках визита в четверг в Италию, а также о переговорах, которые имели место в конце прошлой недели на полях саммита «двадцатки» в Осаке», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил также, что на встрече обсуждались и вопросы внутренней повестки страны.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг посетил Италию с официальным визитом. Около часа он в формате один на один беседовал с папой Римским Франциском, затем провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.

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