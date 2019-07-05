В ЕР введут новые требования для желающих участвовать в предварительном голосовании

К съезду «Единая Россия» подготовит предложения по усовершенствованию процедуры предварительного голосования (ПГ), сообщил заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов на политической конференции ЕР.

В частности, кандидаты на участие в процедуре при подаче заявки на сайте ПГ должны будут представить примеры реализованных социальных проектов и непосредственно оказанной помощи.

«Нам поступили предложения об усовершенствовании процедуры ПГ, в частности, отбора кандидатов. При подаче документов на участие в предварительном голосовании, кандидат должен будет заполнить онлайн-заявку на сайте ПГ, в которой будут отражены новые критерии – кандидаты должны будут указать ключевые изменения или инициативы, ради которых они идут во власть, также кандидаты указывают в онлайн-заявке примеры реализованных социальных проектов и непосредственно оказанной помощи жителям региона, в том числе примеры участия в работе партии», – приводятся слова Селиверстова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, после этого участник проходит регистрацию и идет дальше по стандартной процедуре ПГ.

Замсекретаря генсовета партии подчеркнул, что процедура при этом остается открытой и победителей по-прежнему выбирают люди. «Дополнительный критерий отбора будет свидетельствовать о том, что кандидат не просто подал документы, но и ведет активную работу с людьми не только в период избирательной кампании», – отметил Селиверстов.

По его словам, все предложения будут проработаны. «Мы подготовим материалы и обсудим этот вопрос на съезде», – заключил Селиверстов.

В Москве проходит ежегодная политическая конференция «Единой России» в формате совместного заседания высшего и генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек. В рамках конференции пройдут две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится конференция пленарным заседанием с участием председателя партии, главы правительства Дмитрия Медведева, на котором будет принята резолюция.

В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.

В ходе конференции ЕР сопредседатель центрального совета сторонников партии, депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), созданный сторонниками партии «Единая Россия», совместно с бизнес-структурами разработает систему корпоративных грантов для реализации социальных проектов, которой смогут воспользоваться региональные некоммерческие организации. Также, по его словам, ЦПГИ в ближайшее время запустит для сотрудников НКО образовательные программы и будет развивать корпоративное волонтерство.

«Одним из важнейших направлений деятельности ЦПГИ будет привлечение финансирования на реализацию социальных проектов. Для этих целей ЦПГИ планирует совместно с коммерческими компаниями разработать систему корпоративных грантов. Ими смогут воспользоваться небольшие региональные НКО, которым эта поддержка необходима для оказания социально значимой помощи людям», – сказал Боярский.

Для помощи некоммерческим организациям «Единая Россия» также задействует корпоративных волонтеров – работников партнерских коммерческих организаций, которые на безвозмездной основе будут оказывать профессиональное консультирование сотрудников НКО при реализации социальных проектов. Он напомнил, что ЦПГИ на протяжении полугода реализует социальные акции совместно с благотворительным фондом «ДаДобро», который занимается развитием корпоративного волонтерства. «Корпоративное волонтерство хоть и молодое направление благотворительности, но уже зарекомендовало себя в нашей стране. И партнеры ЦПГИ – коммерческие компании – готовы помогать НКО в решении ряда организационных и административных вопросов», – сказал Боярский.

Важным направлением поддержки НКО со стороны партии, сказал Боярский, станет оказание помощи в ведении бухгалтерской деятельности и юридического сопровождения. По его словам, Центр поддержки гражданских инициатив уже имеет ряд договоренностей с коммерческими компаниями об оказании соответствующей поддержки.

«Мы планируем расширить взаимодействие в части поддержки НКО, подключив к сотрудничеству компании, которые готовы консультировать и даже взять на себя непрофильные функции некоммерческих организаций, например, юридическое и бухгалтерское сопровождение, подготовку необходимых документов и отчетов. Это требует много временных и кадровых ресурсов, усложняя профильную работу НКО. Созданные на базе ЦПГИ сервисы смогут избавить небольшие некоммерческие организации от непрофильных, но необходимых издержек», – отметил он.

Напомним, в своей статье «Единая Россия» – курс на перемены» Медведев призвал однопартийцев «научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями». Медведев отметил: «НКО могут сделать многое. А вместе с «Единой Россией» – еще больше. Особенно в ситуациях, когда необходимо принимать быстрые, адресные меры».