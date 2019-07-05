Герасимов обсудил стратегическую стабильность с послом США

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с послом США Джоном Хантсманом вопросы стратегической стабильности и ряд аспектов международной безопасности, сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что Герасимов «провел встречу с послом США Джоном Хантсманом», в ходе встречи «состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и отдельным аспектам международной безопасности, а также российско-американским отношениям», передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что изменилось в отношениях Москвы и Вашингтона.