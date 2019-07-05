Юнкер сказал, чем войдет в историю

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что процесс выборов его потенциальной преемницы не был достаточно прозрачным.

Юнкер выразил сожаление, что станет «первым и последним» главой ЕК, избранным по системе партийного отбора, передает РИА «Новости».

«Да, процесс был не очень прозрачным. Процесс же, который привел к моему назначению, был очень транспарентным, потому что были «ведущие кандидаты», все знали, от каких они партий. К сожалению, это не стало традицией. Я всегда говорил, что войду в историю, но не таким образом, потому что я уникален в своем роде, я первый и последний глава ЕК, избранный по системе «ведущего кандидата», – сказал Юнкер.

Ранее лидеры 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе выбрали кандидатов на ключевые европейские посты. В частности, главой Еврокомиссии стала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Евросоюзу потребовалось военное руководство.

Лидеры ЕС выдвинули и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля – на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард – на пост главы Европейского центробанка.

Теперь этот пакет назначений должен утвердить Европарламент нового созыва, который собрался во вторник на первую сессию в Страсбурге.