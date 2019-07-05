В Кремле ответили на вопрос о визите папы Римского в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос визита в Россию папы Римского Франциска не затрагивался в ходе беседы Владимира Путина с понтификом в Ватикане.

«Вчера дискуссия носила более концептуальный характер, достаточно широкий круг тем фигурировал на повестке дня вот этой аудиенции. Путин не миновал некоторые из этих тем в ходе пресс-конференции. Тема визита в Россию папы не затрагивалась», – сказал Песков, передает ТАСС.

Однако он уточнил, что Владимир Путин и папа Римский во время беседы затронули все аспекты сирийского вопроса: «Да, Сирия обсуждалась, и сохранность христианских святынь в Сирии обсуждалась».

Напомним, 4 июля президент посетил Италию с официальным визитом, в рамках которого состоялась встреча с папой Римским Франциском.

Также Владимир Путин провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.