В Кремле отреагировали на сообщения о скорой отгрузке С-400 Турции

Сделка с Турцией по комплексам С-400 реализуется в соответствии с планом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что поставки ЗРК могут начаться в ближайшие дни.

«Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в пятницу турецкий телеканал Haberturk сообщил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в воскресенье начнут загружать в два грузовых самолета и отправят в Турцию на будущей неделе.

Напомним, что сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае приобретения у России С-400.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Вашингтон толкает Анкару на покупку российских самолетов.