«Молодая Гвардия Единой России» решила открыть экологические штабы в регионах

«Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) планирует открыть в регионах экологические волонтерские штабы, активисты которых будут заниматься озеленением городов, а также проводить тематические просветительские акции, сообщил заместитель председателя координационного совета организации Егор Литвиненко.

Литвиненко сообщил на ежегодной политической конференции партии «Единая Россия», что «активисты МГЕР ставят перед собой две амбициозные цели: создать на базе региональных отделений МГЕР экологические волонтерские штабы и сформировать сообщество эковолонтеров».

Активисты «будут не только очищать улицы городов и парки от мусора и высаживать деревья, но и развивать экологический туризм, внедрять в вузах практики по раздельному сбору ТКО», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Литвиненко отметил, что итоги работы экологических волонтерских штабов будут подводиться на ежегодном форуме. «Раз в год, в конце лета, мы будем подводить итоги своей работы на «Зеленом форуме МГЕР», – рассказал он.

Также он обратил внимание на идею внедрить в университетах раздельный сбор мусора.

«Мы организуем сбор пластика и макулатуры в вузах. Привлекать учащихся будем с помощью просветительской кампании и различных конкурсов», – сказал зампредседателя координационного совета МГЕР.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал, что лично будет контролировать реализацию «мусорной реформы» в стране.

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