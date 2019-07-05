Мировой финал чемпионата Global Management Challenge стартовал в Екатеринбурге

Мировой финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC) начался в Екатеринбурге. В финале 39-го сезона мирового чемпионата GMC участвуют студенты, представители бизнеса и государственные служащие из стран Европы, Африки и Азии.

На торжественной церемонии открытия чемпионата была проведена жеребьевка, в результате которой команды из 20 стран-участниц разделили на четыре группы. Так, Россия будет соревноваться в одной группе с командами из Польши, Панамы, Испании и чемпионом мирового финала прошлого года – командой Чехии, сказано в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Россия в третий раз принимает у себя мировой чемпионат и в этом году столь знаменательное событие происходит в преддверии празднования сорокалетия Global Management Challenge в Португалии. Также накануне мы впервые провели Кубок ЕАЭС и вовлекли страны-соседи, тем самым расширив географию Кубка. Спасибо всем приехавшим делегациям, надеемся, что этот мировой финал запомнится и станет успешным для российской команды!» – сказал руководитель чемпионата, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.

Накануне определился победитель национального суперфинала чемпионата GMC. Первое место заняла команда «Отцы и дети», которая и представит Россию на мировом финале.

Отмечается, что в составе команды участники флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» – конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!».

Чемпионат Global Management Challenge проводится с помощью специальной образовательной программы на основе комплексного компьютерного бизнес-симулятора. Каждый год около шести тысяч молодых профессионалов и студентов соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний.

Чемпионат GMC был основан в Португалии в 1980 году. Команды из России пять раз становились мировыми чемпионами.

Ранее сообщалось, что участие в чемпионате примут полуфиналисты, финалисты и победители двух сезонов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».