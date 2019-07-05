«Молодая гвардия Единой России» создает Фонд поддержки соцпроектов

«Молодая гвардия Единой России» создаст Фонд социальных идей и адресной помощи людям «Добро в действии» для поддержки общественно значимых проектов, предложенных в том числе молодыми людьми, заявила на ежегодной партконференции руководитель проектного офиса «Молодой гвардии» Юлия Перегудова.

По словам Перегудовой, проект станет инструментом для реализации идей неравнодушных и активных граждан в регионах.

«У людей в регионах сегодня сформировался запрос на конкретные дела, на то, чтобы жизнь вокруг них становилась лучше. Именно для этого мы создаем Фонд социальных инициатив «Добро в действии», который станет инструментом для реализации идей неравнодушных и активных граждан», – передает слова Перегудовой официальный сайт «Единой России».

Сообщается также, что в состав Фонда войдут представители добровольческих и молодежных организаций, НКО и молодые политики.

«В первую очередь они будут рассматривать проекты, которые предлагают решение острых социальных проблем, а также реагировать на запросы в социальных сетях, СМИ и на обращения, которые поступили на специально организованную в Фонде прямую линию», – рассказала Перегудова.

Помимо этого, Фонд будет набирать команду волонтеров.