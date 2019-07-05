Форум «Таврида» начал подводить итоги восьмой смены

Арт-манифест с предложением о проведении в 2021 году в России Года народного искусства и нематериального культурного наследия создали на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» – с этой инициативой выступили участники восьмой смены форума.

Манифест стал одним из главных итогов работы участников и экспертов «народной смены». По словам инициаторов и авторов текста, проведение Года народного искусства необходимо для сохранения наследия и передачи его новым поколениям, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В частности, в документе говорится: «Мы убеждены, что основа культуры любого народа – это его история. Мы верим, что залог единства народа – сохранение традиций».

Указывается, что без государственной поддержки «мы рискуем предать забвению одну из самых важных составляющих национальной идентичности – историческую память».

Авторы добавляют, что для реализации этой инициативы необходимо разработать и принять на федеральном уровне закон о традиционной культуре, специалистах, коллективах и организациях, занимающихся ее сохранением и актуализацией, оказать поддержку творческим коллективам, развивающим аутентичное направление в сфере воспроизводства художественной культуры России, учредить в России День традиционной культуры народов России, создать цикл современных телевизионных и радиопередач о традиционной культуре народов России, развивать региональный туризм.

Стимулом и почвой для создания манифеста стала интенсивная образовательная программа, тренинги с экспертами в профессиональных тематических школах от партнеров смены, творческие коллаборации и совместная работа над постановками.

Вместе с авторитетами в своей сфере участники искали ответы на актуальные вопросы. В течение всего форума с молодыми народниками работал этнограф Сергей Старостин: «С помощью интернета и творческого подхода можно сохранять и распространять национальную культуру, делать на ее основе новые произведения. Поверьте в свою национальную культуру, и она сама подскажет, что можно с ней делать, а что нельзя».

Также участники встречались с другими известными людьми и деятелями, среди которых Герой России, летчик-космонавт Сергей Залетин, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, продюсеры Игорь Матвиенко и Игорь Полонский, которые также провели смотр-кастинг на участие в группе «Фабрика». В один из дней форум посетила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Участница школы вокальной традиции форума Анастасия Соколова поделилась своим мнением о форуме: «Таврида – это маленький рай. Я впервые нахожусь в месте, где собралось столько творческих людей. Мне очень нравится, что здесь, почти в каждом месте, люди могут свободно петь песни, танцевать и не казаться смешными. Здесь уникален каждый: столько разнообразных аутентичных костюмов, народных инструментов, песен... Творчество здесь живет практически везде. И все это вместе с очень серьезной образовательной программой, грантами и работой над настоящими постановками».

Параллельно с образовательной и культурной программами на форуме постоянно работают эксперты грантового конкурса. В рамках восьмой смены доработали свои идеи и защитили проекты 20 участников из разных регионов. На реализацию проектов выделено 9,7 млн рублей.

Партнеры образовательной программы народной смены: Российская академия музыки имени Гнесиных, Российский фольклорный союз, Центр русского фольклора ГРДНТ им. Поленова, Фонд Елены Образцовой.

Информационные партнеры форума: МИА «Россия Сегодня», портал «Культура РФ», «Ревизор.ру».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида–АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Главный организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.