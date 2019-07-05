В пятницу синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 13 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.