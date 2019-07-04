Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении американского коллеги Дональда Трампа с Днем независимости заявил, что дружба с США является одним из приоритетов республики.

«Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь. Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Белоруссией и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств», – цитирует выдержки из обращения Лукашенко сайт президента Белоруссии.

Отмечается, что белорусский лидер пожелал успехов и благополучия Трампу, его семье и американскому народу.

В январе власти Белоруссии сняли ограничение на число американских дипломатов, которым позволено работать на территории республики.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие перспективы у отношений Белоруссии и Соединенных Штатов.