КС определил ответственных за ошибки советской власти

Положения ст. 15, 16 и 1069 ГК РФ и ст. 85 закона об общих принципах организации местного самоуправления признаны противоречащими Конституции России в части, которая позволяет возлагать на местные власти обязательства по возмещению гражданам убытков, причиненных в советское время. Такое решение принял Конституционный суд.

Проверка КС проводилась после жалобы администрации городского округа Верхняя Пышма на решение Кировского суда Екатеринбурга, который обязал администрацию возместить жителю области Сергею Рязанову убытки в 3,8 млн рублей. Дача Рязанова оказалась в охранной зоне газораспределительных сетей, газовики добились судебного решения о сносе строения. Собственник сооружения настаивал, что отвечать за убытки должны местные власти, выделившие землю еще в 1977 году, и суд с ним согласился, пишут «Ведомости».

В решении суда говорится, что сведения о месте прохождения трасс были известны Верхнепышминскому совету народных депутатов, но выделение участков под садоводство и огородничество велось без учета расположения газопровода, а до собственников земли информация об ограничении землепользования не доводилась.

Администрация Верхней Пышмы несла ответственность как правопреемник ранее действовавшей местной власти, однако она посчитала нарушенным принцип самостоятельности местного самоуправления и дошла до Конституционного суда.

КС в свою очередь обратил внимание на различия в организации публичной власти советского периода и современной двухуровневой власти. Обязанность нынешних муниципалитетов возместить ущерб может возникнуть, если действия или бездействие госорганов имели место в той же сфере, которая относится к вопросам местного значения теперь, разъясняет суд. Полномочия же ранее действовавшего местного Совета народных депутатов были поделены между органами муниципальными власти и государственной власти субъектов РФ.

В Конституционном суде заключили, что полномочия по осуществленному предоставлению участков и земельному контролю в настоящее время не могут рассматриваться только как вопросы местного значения.

Орган местного самоуправления как единственный правопреемник не должен нести всю ответственность за действия госорганов РСФСР на местах. При этом изменение полномочий органов власти не лишают гражданина права на возмещение понесенного ущерба, подчеркивается в решении суда.

Этот вопрос должен быть урегулирован законодательно, а до этого суды не могут требовать компенсации ущерба лишь от муниципальных властей и обязаны привлекать в качестве соответчиков госорганы, говорится в решении Конституционного суда.

Восстановление прав городского округа Верхняя Пышма возможно после соответствующих законодательных изменений.