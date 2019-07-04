КС определил ответственных за ошибки советской власти

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 15:58  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
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      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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            КС определил ответственных за ошибки советской власти

            4 июля 2019, 15:33

            Текст: Ольга Никитина

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            Положения ст. 15, 16 и 1069 ГК РФ и ст. 85 закона об общих принципах организации местного самоуправления признаны противоречащими Конституции России в части, которая позволяет возлагать на местные власти обязательства по возмещению гражданам убытков, причиненных в советское время. Такое решение принял Конституционный суд.

            Проверка КС проводилась после жалобы администрации городского округа Верхняя Пышма на решение Кировского суда Екатеринбурга, который обязал администрацию возместить жителю области Сергею Рязанову убытки в 3,8 млн рублей. Дача Рязанова оказалась в охранной зоне газораспределительных сетей, газовики добились судебного решения о сносе строения. Собственник сооружения настаивал, что отвечать за убытки должны местные власти, выделившие землю еще в 1977 году, и суд с ним согласился, пишут «Ведомости».

            В решении суда говорится, что сведения о месте прохождения трасс были известны Верхнепышминскому совету народных депутатов, но выделение участков под садоводство и огородничество велось без учета расположения газопровода, а до собственников земли информация об ограничении землепользования не доводилась.

            Администрация Верхней Пышмы несла ответственность как правопреемник ранее действовавшей местной власти, однако она посчитала нарушенным принцип самостоятельности местного самоуправления и дошла до Конституционного суда.

            КС в свою очередь обратил внимание на различия в организации публичной власти советского периода и современной двухуровневой власти. Обязанность нынешних муниципалитетов возместить ущерб может возникнуть, если действия или бездействие госорганов имели место в той же сфере, которая относится к вопросам местного значения теперь, разъясняет суд. Полномочия же ранее действовавшего местного Совета народных депутатов были поделены между органами муниципальными власти и государственной власти субъектов РФ.

            В Конституционном суде заключили, что полномочия по осуществленному предоставлению участков и земельному контролю в настоящее время не могут рассматриваться только как вопросы местного значения.

            Орган местного самоуправления как единственный правопреемник не должен нести всю ответственность за действия госорганов РСФСР на местах. При этом изменение полномочий органов власти не лишают гражданина права на возмещение понесенного ущерба, подчеркивается в решении суда.

            Этот вопрос должен быть урегулирован законодательно, а до этого суды не могут требовать компенсации ущерба лишь от муниципальных властей и обязаны привлекать в качестве соответчиков госорганы, говорится в решении Конституционного суда.

            Восстановление прав городского округа Верхняя Пышма возможно после соответствующих законодательных изменений.


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