Минфин предложил ужесточить наказание для нелегальных кредиторов

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4 июля, четверг | Последнее обновление — 14:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин прибыл в Италию
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью
«Прямая линия» президента имеет особое продолжение
Почему россияне разочаровались в ведьмах
Зачем Боливии российское оружие
В Баренцевом море погибли герои-подводники
Семейство Хачатурян и семейство Ченчи
Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе
Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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Четырнадцать имен в белом храме
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
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«Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид
Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в СингапуреПодробности...
Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею
Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной КореиПодробности...
Путин и Трамп встретились в Осаке
«Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в ХельсинкиПодробности...
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