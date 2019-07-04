Минфин предложил ужесточить наказание для нелегальных кредиторов

Замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса заявил, что Минфин России в качестве меры по ограничению рисков потребкредитования предлагает ужесточить ответственность для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной.

«Мне кажется, первое, что мы должны сделать - это, наконец, принять поправки в КоАП и УК, которые сделают [ощутимым] наказание для тех людей, которые кредитуют в рамках МФО, которые не находятся в реестре [ЦБ]. То, что вы на асфальте читаете, «кредит за 5 минут» - эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной», – передает ТАСС слова Моисеева.

Он отметил, что больше всего в этой сфере «хулиганят» те, кто ничем и никак не регулируются, так как находятся в «серой зоне». При это ответственность нелегальных кредиторов существует лишь административная.

«Небольшой штраф. Люди его платят и идут дальше, это не идет ни в какое сравнение с той маржой, [которую они получают]», – заявил замминистра.

В 2017 году президент России Владимир Путин сравнил микрофинансовые организации с процентщицей из романа Достоевского, он поручил разработать концепцию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг вплоть до 2030 года.

Напомним, в мае 2019 года глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме сообщила, что Центробанк выступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести к появлению нелегальных кредиторов.