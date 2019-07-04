Москвичам пообещали «холодное дно»

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на выходных в Москве погода достигнет «холодного дна».

Тишковец рассказал, что в четверг «порывы ветра будут достигать в столичном регионе 14–19 м/с», при этом «для мегаполиса все, что более 15 м/с, является штормовым ветром», передает RT.

Дождь 4 июля «будет локальным и небольшим», подтоплений или экстремального количества воды не ожидается.

«Реальная температура в столице +16...+18 °С, но из-за такого сильного ветра она ощущается как +13...+15 °С, то есть на несколько градусов ниже нормы», – добавил Тишковец.

При этом в выходные также ожидается не только ветреная погода, но и дожди, низкое атмосферное давление. Температура продолжит понижаться и достигнет «холодного дна», а затем «начнет медленно-медленно расти, еле-еле выбираться за +20 °С».

«Для июля это достаточно прохладная погода», – сказал синоптик, добавив, что тепло может вернуться в середине месяца.

Ранее столичный главк МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы о сильном ветре до 17 метров в секунду до вечера четверга. Кроме того, в столице дерево упало на детскую площадку, погиб ребенок.