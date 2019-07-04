Опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» во Внуково

Разъяренный пассажир, опоздавший на рейс в московском аэропорту Внуково, избил сотрудника авиакомпании «Победа», сообщили в пресс-службе лоукостера.

Отмечается, что пассажир опоздал на рейс Москва – Анапа и требовал довезти до самолета, передает РИА «Новости».

«В ночь на 1 июля на посадку рейса DP147 Москва – Анапа опоздали два пассажира. Они вернулись в представительство авиакомпании с требованием довезти их до самолета. Затем один из них напал на представителя и пнул его ногой в голову», – сообщили в авиакомпании.

Сотрудника «Победы» госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти. После удара пассажира он потерял сознание.

В мае самолет, направлявшийся из Москвы в Симферополь, вернули в аэропорт Домодедово из-за неадекватного поведения пассажира; позже он скончался в машине врачей.