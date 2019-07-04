Тюменская чиновница потеряла работу из-за откровенных фото для Playboy

Жительница Тюмени Анна Ануфриева лишилась работы в госструктурах из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года – 2019», пишут российские СМИ со ссылкой на источники в органах власти.

Сообщение о том, что она больше не работает на госслужбе, конкурсантка подтвердила изданию Ura.ru.

«Я приняла решение уйти. Почему – обсуждать неэтично: я уважаю своего работодателя и не хотела бы распространяться об этом», – сказала Ануфриева.

На странице девушки в Instagram, где опубликованы снимки с фотосессии для мужского журнала, также указано, что она является мастером по депиляции.

В одном из ее недавних постов приведено высказывание психолога Михаила Литвака (создателя «психологического айкидо»): «Есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы – невозможность личностного роста в сложившихся условиях».

Ura.ru пишет, что официально нигде не сообщалось, в каком конкретно подразделении администрации в Тюмени работает Ануфриева, однако, по информации издания, речь идет об управлении госзакупок.

После публикации в Сети откровенных снимков на девушку обрушилась волна негативных комментариев.