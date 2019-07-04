Собчак заметила причуды феминизма в России

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что Министерство труда собирается разрешить женщинам водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, трактористами-машинистами.

«Феминизм в России порой принимает причудливые формы)» – написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

К обсуждению присоединилась и телеведущая Ольга Скабеева. «В Минтруда есть список профессий – 456 позиция, недоступных для женщин. Женщинам, например, нельзя, выкорчевывать пни! ПОЧЕМУ?!! Зато с 21-го года можно стать дальнобойщицей, машинисткой метро, трактористкой, боцманом, шкипером и даже подледным ловом разрешат заниматься)» – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг сообщалось, что Минтруд решил сократить список запрещенных для женщин профессий – в обновленный перечень включат 98 видов работ.

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