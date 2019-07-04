Фигуранта дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинки нашли мертвым

Обвиняемый по делу об убийстве старейшей работницы Мариинского театра Нины Мациной найден мертвым, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что обвиняемый Сеник Нароян «обнаружен мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского горсуда», передает ТАСС.

Накануне присяжные в Санкт-Петербургском городском суде признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Отмечается, что после оглашения вердикта Нарояна и еще двух фигурантов дела – Галину Гусейнову и Размика Акобяна (их присяжные также признали виновными) – пустили в конвойное помещение, где они ожидали конвоирования в СИЗО.

По предварительным данным, Гусейнову и Акобяна увезли в изолятор, а Нарояна оставили ожидать дальше. Ближе к полуночи конвой обнаружил его мертвым.

Напомним, старейшая работница Мариинского театра, 93-летняя жительница блокадного Ленинграда Нина Мацина была найдена мертвой 21 ноября 2017 года.

После правоохранители задержали двух граждан Армении – Размика Акобяна и Сеника Нарояна, а также работницу одной из благотворительных общественных организаций Галину Гусейнову, которая была сиделкой убитой.

Их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Разбой», «Убийство»).

Из материалов дела следует, что Гусейнова оказывала услуги по патронажному уходу за Мациной и была осведомлена о наличии у нее денег и ценного имущества.

По версии следствия, Гусейнова проникла под обманным предлогом в квартиру сотрудницы Мариинского театра, после чего впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за окружающей обстановкой.

Злоумышленники избили потерпевшую, похитили банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке, а также не менее 130 тыс. рублей. После этого Мацина была задушена.

В пресс-службе Мариинского театра сообщали, что Нина Мацина работала в библиотеке театра. С блокадных времен она служила переписчиком нотных материалов.