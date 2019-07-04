Захарова показала «насупившуюся» Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в социальной сети фотографию «насупившейся» Москвы.

«Насупилась Москва», – написала она в Facebook.

Ранее Захарова выложила в соцсети фото о том, как она проводит отпуск. Кроме того, она взбудоражила Сеть снимком с медведем.