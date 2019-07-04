Россияне высказались по поводу поцелуев между мужчинами

Ко Всемирному дню поцелуя, который отмечается 6 июля, Всероссийский центр изучения общественного мнения изучил отношение россиян к поцелуям.

Как говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ, 60% опрошенных считают уместными поцелуи при встрече между женщинами и лишь 11% положительно оценивают поцелуи между мужчинами. Против такой формы приветствия высказались соответственно 35 и 86% респондентов.

Еще 60% опрошенных одобряют поцелуи при встрече между мужчиной и женщиной.

Почти треть (28%) россиян при виде целующейся пары испытывают радость, а 21% умиление.



По данным опроса, любят целоваться 52% россиян, а 38% заявили, что это им не нравится. Интересно, что чаще ответ «не люблю целоваться» давали женщины (41%), среди мужчин таких было только 35%.



В качестве приветствия своих знакомых и близких часто и очень часто целуют 49% граждан, а редко или очень редко - 42%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 июля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов.



Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.