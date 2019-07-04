Россия и США обсудили в Вашингтоне возобновление стратегического диалога

Представители России и США 1-2 июля провели в Госдепартаменте консультации в контексте дальнейшего стратегического диалога, возобновление которого было поручено президентами двух стран, сообщил директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

По словам российского дипломата, «контакты [в Вашингтоне] носили «пристрелочный» характер в контексте дальнейшего стратегического диалога, возобновить который поручено президентами двух стран», передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что на нынешних консультациях в столице США «обсуждались и вопросы выполнения ДСНВ, а также его перспективы в целом». При этом, по словам Ермакова, «каких-либо прорывных идей [о продлении ДСНВ] в Вашингтоне не прозвучало».

«Насколько мы понимаем, американской стороне все еще требуется дополнительное время на выработку своих подходов. Мы видим, что ключевые решения на этот счет в Вашингтоне пока не приняты», – отметил директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, комментируя ситуацию вокруг ДСНВ.

Кроме того, Ермаков подтвердил, что у Москвы сохраняются вопросы к Вашингтону, связанные с тем, как Соединенные Штаты выполняют требования договора.

«Мы вновь заострили российскую озабоченность тем, как данное соглашение соблюдается американцами. Намерены добиваться урегулирования имеющихся проблем в ходе дальнейших контактов, в том числе в формате Двусторонней консультативной комиссии, очередная сессия которой намечена на ноябрь», – рассказал Ермаков.

Он подчеркнул, что актуальность вопроса продления ДСНВ «по мере приближения срока истечения Договора (5 февраля 2021 года) будет только нарастать», и Москва намерена и далее обсуждать эту проблематику с Вашингтоном.

«Российская позиция на этот счет хорошо известна: в случае снятия российских озабоченностей, связанных с нелегитимным односторонним выводом США из засчета по договору значительной части своих СНВ, которые американцы объявили «переоборудованными», соглашение стоило бы продлить хотя бы для того, чтобы сохранить на ближайшую перспективу хоть какую-то стратегическую предсказуемость и выиграть время для выстраивания в конструктивном русле дальнейшего диалога», – заявил дипломат.

Он также сообщил, что стороны достигли договоренности о проведении полноформатных консультаций по стратегическим вопросам «с подключением представителей профильных ведомств» во второй декаде июля в Женеве.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что Вашингтон в последнее время начал задумываться над возобновлением диалога с Москвой по широкому набору стратегических вопросов.

Накануне Путин назвал условие сотрудничества России с другими странами.

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