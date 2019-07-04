Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана быть осторожнее с угрозами, касающимися планов по превышению параметров обогащения урана, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

«Роухани говорит, что они (Иран) будут обогащать уран до «любого количества, которое захотят», если не будет новой ядерной сделки. Будьте осторожны с угрозами, Иран», – написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, эти угрозы могут серьезнейшим образом «обернуться против» Тегерана, «чтобы укусить вас, как никто не был укушен раньше!».

Накануне президент Ирана Хасан Роухани объявил о намерении Тегерана обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

В понедельник Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран превысил лимит запасов низкообогащенного урана, ограниченного ядерной сделкой на уровне 300 килограммов. После США потребовали запретить Ирану обогащать уран.

В мае Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке.

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