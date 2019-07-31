В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах

В Хельсинки полиция впервые выписала штрафы четырем пользователям арендных самокатов из-за опасных маневров на тротуаре с оживленным движением, сообщил командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн.

«Оштрафовали четверых по 40 евро каждого за опасное управление электрическим самокатом на оживлённом тротуаре в Эспоо», – сказал Пастерштейн, приложив фотографию с четырьмя самокатами из сети городского проката.

По его словам, они с коллегами отправились в рамках дежурства патрулировать улицы столичного региона, передает РИА «Новости».

«Предполагаю, что это первые штрафы в городе, выписанные пользователям самокатов», – добавил представитель правоохранительных органов.

По словам финских врачей, случаи травматизма стали происходить на улицах города во много раз чаще после появления городских служб по прокату самокатов.

Сейчас в столичном регионе функционируют шесть операторов по прокату самокатов. После регистрации в приложении пользователь может взять любой попавшийся на пути самокат. Стоимость активации обойдётся в 1 евро, далее арендатор будет платить по 25 центов за каждую минуту времени.

Ранее в России президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что использование в городе электрических самокатов и батутов опасно.