Парусник «Седов» потрепал шторм

Парусник «Седов» больше суток пробыл в зоне семибалльного шторма, сообщили в пресс-службе Балтийской государственной академии (БГА).

Капитан судна Евгений Ромашкин попытался уйти от шторма, для этого он повернул на север, передает «Интерфакс» со ссылкой на БГА.

«Седов» должен был разойтись с ветром на максимально возможной скорости, но все же шторм зацепил судно по касательной. Отмечается, что из-за соприкосновения с мощным ветром у значительной части экипажа и пассажиров началась морская болезнь.

Парусник должен прибыть в Мурманск 1 августа.

Отмечается, что «Седов» является самым крупным сохранившимся до наших дней парусным судном, это зафиксировано в «Книге рекордов Гиннеса».

Ранее сообщалось, что в Белом море яхта «Крейсер» начала терпеть бедствие, к ней направились судна «Профессор Молчанов» и «Академик Николай Страхов».