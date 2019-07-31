Пенсионный фонд проведет перерасчет страховых выплат работающим пенсионерам

Пенсионный фонд 1 августа пересчитает страховые выплаты пенсионерам, работавшим в 2018 году.

«С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы», – говорится в сообщении на сайте фонда.

Отмечается, что прибавка к пенсии будет выше у тех, у кого была выше заработная плата в указанный период. «Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля», – отмечается в сообщении.

По предварительным данным, перерасчет затронет около 14 млн пенсионеров, на эти цели предусмотрено порядка 10,6 млрд рублей.

С 1 августа также увеличится размер выплат из средств пенсионных накоплений. «Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления в настоящее время направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями», – пояснили в фонде.

Эта процедура коснется примерно 500 тыс. пенсионеров. Их ежемесячные пенсии поднимутся с учетом корректирующего коэффициента, который составит 4,9% для накопительной пенсии и 5,1% для срочной выплаты, которую получают участники госпрограммы софинансирования.

Во вторник Росстат сообщил, что средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тыс. 168 рублей.