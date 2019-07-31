Эксперты: Традиции публичных извинений на Кавказе никогда не было

Традиционно на Кавказе существовал формат примирения, но он не подразумевал публичных унижений, подобного никогда не было, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

В конце июля на чеченском телеканале «Грозный» вышел 46-минутный сюжет, в котором 16-летний подросток сквозь слезы извинялся за свою критику в адрес местных властей. Публичные извинения в телеэфире стали регулярными в Чечне с 2015 года.

На Западном Кавказе и в Кабардино-Балкарии традиции публичных извинений никогда не было, говорит заведующий кафедрой политологии и социологии КБГУ им. Х. М. Бербекова Тимур Тенов. «Если человек опозорился или совершил действия, несовместимые с правилами и традициями общества, то он самостоятельно уходил в другую область, чтобы не проходить через процедуру изгнания. Ему приходилось начинать жить с нового листа», – заявил Тенов газете ВЗГЛЯД.

Чеченская практика с извинениями через телеэфир – это действительно новое веяние, уверен главный редактор портала «Кавказский узел» Григорий Шведов.

«Жанр покаяния, транслируемого на невероятно большую аудиторию, – это новое веяние, замешанное отчасти на советском стиле, когда публичные покаяния были приняты, и на современных кавказских реалиях. Мы можем с уверенностью утверждать, что этот тренд оказался очень востребован и вне Кавказа», – пояснил Шведов.

На Кавказе принято отвечать делами, а не словами. Это подтверждает до сих пор административно практикуемый обычай изгнания из села или традиция кровной мести, с которой борется Рамзан Кадыров, добавил эксперт.

Шведов особо подчеркнул, что существует и традиция примирения, но она никогда не была унизительной. «Это очень четко регламентированный формат, в котором человек признает свою вину, но это не публичная выволочка или унижение мужчины. В определенных культурах виновный не просто не каялся и не плакал, его лицо вообще было скрыто».

Ранее министр по нацполитике Чеченской Республики Джамбулат Умаров говорил, что местные власти готовы создать в СМИ рубрики с извинениями для хулиганов, сеющих панику в социальных сетях.