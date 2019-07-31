Бежавший в США подельник экс-министра финансов Подмосковья заочно осужден в России

Сбежавший в Соединенные Штаты подельник экс-министра финансов Московской области Дмитрий Котляренко осужден в России на 11 лет колонии заочно, сообщает Следственный комитет России.

«Признан виновным в совершении преступлений... по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денежных средств»... Приговором суда Котляренко назначено окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы», – сообщается на сайте ведомства.

С 2005 по 2008 годы Котляренко в составе ОПГ, возглавляемой экс-министром финансов региона Алексеем Кузнецовым похитил право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья, и имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», отмечает СК.

Сумма ущерба от действий Котляренко и Кузнецова составила 11,8 млрд рублей, уточняет ведомство.

«Уголовное дело в отношении фигуранта было выделено в отдельное производство, поскольку он скрылся от следствия на территории США. Несмотря на многочисленные запросы о выдаче российскому правосудию обвиняемого с предоставлением необходимых доказательств, компетентные органы указанного государства отказывают в его выдаче в связи с отсутствием соответствующего договора между двумя странами», – подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что Кузнецов признал вину по всем обвинениям. Напомним, Франция выдала России Кузнецова по запросу Генпрокуратуры в январе 2019 года.

2 февраля 2016 года Хамовнический суд Москвы приговорил к 14 годам и девяти месяцам колонии за мошенничество бывшего заместителя Кузнецова, Валерия Носова.