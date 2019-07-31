Иркутские власти отреагировали на слова об «экологическом Чернобыле» в регионе

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об «экологическом Чернобыле» в регионе.

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами – безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу. Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов», – передает РБК слова Левченко.

По словам Левченко, в Иркутской области шесть месяцев рассматривали разные варианты утилизации опасных отходов, в итоге выбрали из них и за 1,5 млрд рублей сделали проект. Он прошел экспертизу и Минприроды было направлено предложение построить объект на условиях софинансирования.

«Пока ответа или включения в федеральный или национальный проект я не получил», – заявил губернатор Иркутской области.

Напомним, 24 июля руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что без рекультивации завода «Усольехимпром», расположенного в Иркутской области, ртуть может попасть в Ангару, что приведет к экологической катастрофе, масштабы которой будут сравнимы с аварией на Чернобыльской АЭС.

Эколог, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Иркутской области Сергей Апанович заявил газете ВЗГЛЯД, что ситуация с возможным загрязнением почвы и воды из-за брошенных на территории завода «Усольехимпром» хранилищ со ртутью действительно очень серьезная.