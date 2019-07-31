Госдеп открестился от слов о выводе войск из Афганистана

Глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что журналисты неправильно поняли его слова о сроках вывода американских войск из Афганистана.

В понедельник Помпео заявил, что власти США сократят число американских военнослужащих в Афганистане до следующих президентских выборов, которые намечены на ноябрь 2020 года.

«Я видел сообщения СМИ об этом. Я хотел бы, чтобы журналисты были немного более аккуратнее в том, что они передают. Они неправильно поняли. Крайних сроков для этого нет», – передает ТАСС слова Помпео.



Он добавил, что США сократят оперативную деятельность на территории Афганистана максимально быстро. При этом, по словам госсекретаря, сокращение количества военных в Афганистане должно соответствовать обеспечению «наличия адекватного плана» по борьбе с терроризмом в этой стране.

Вашингтон заявляет, что пока не готов полностью вывести американские войска из Афганистана. Москва считает, что этот шаг необходим для нормализации обстановки в стране.

Напомним, 25 июля госсекретарь США Майк Помпео и президент Афганистана Ашраф Гани во время телефонного разговора пришли к выводу, что надо нарастить усилия по завершению войны в Афганистане.