Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 12 до 14 градусов тепла, ночью похолодает до 8–10 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура опустится до 5–10 градусов тепла. Порывы северо-западного ветра в Московском регионе могут достигать 17 м/ с. Вероятность осадков в ночные часы сохранится.

По данным Гидрометцентра, в столице с 12.00 мск будет действовать желтый уровень опасности из-за ветра, и до 9.00 мск – из-за дождя. В Московской области желтый уровень объявлен из-за дождя до 21.00 мск, из-за ветра – с 12.00 до следующего дня.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.