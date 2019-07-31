Жителей Москвы позвали на день рождения панд

В среду жители столицы могут принять участие в праздновании дня рождения панд, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В зоопарке собираются отпраздновать день рождения самца Жуи и самки Диндин, которых весной привезли из Китая, сообщается на сайте мэра и правительства города.

Жуи родился 31 июля 2016 года, Диндин – 30 июля 2017 года.

Праздник будут отмечать «в китайской традиции».

Для панд разложат подарки в упаковках «из шуршащего картона, с которым панды очень любят играть». Жуи и Диндин получат «морковь в бамбуковых трубочках».

Кроме того, для них изо льда сделают торты, которые будут украшены «морковью, бамбуком, яблоком». Сообщается, что «вес каждой порции десерта для медведей составит около 10 кг».