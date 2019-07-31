Минкультуры обещало не тянуть театры насильно «в светлое будущее»

Вопрос объединения Александринского и Волковского театров снят с повестки, заявил глава Минкультуры России Владимир Мединский.

По его словам, вопрос снят «на данный момент». Министр заверил, что его ведомство не планирует «что-либо делать насильно» и тянуть «кого-то в светлое будущее» против воли, передает РИА «Новости».