Россиянам разрешили «ипотечные каникулы»

С 31 июля россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, разрешается брать шестимесячные «ипотечные каникулы», сообщают информационные агентства.

В льготный период разрешено снизить размер выплат или вовсе их не производить. При этом в указанные сроки запрещено отбирать единственное жилье заемщика, переданное в залог.

В качестве причин, которые позволяют взять «ипотечные каникулы» указаны потеря работы, инвалидность первой или второй группы, признание временно нетрудоспособным, передает РИА «Новости».

Кроме того, «каникулы» разрешаются, если за два месяца доход упал более чем на 30%.

Уточняется, что среднемесячные выплаты по кредиту для получения «каникул» должны превышать 50% среднемесячного дохода.

«Ипотечные каникулы» распространяются на займы до 15 млн рублей.

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