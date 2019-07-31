Политолог: Хасикову предстоит решать задачи повышения качества жизни в Калмыкии

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков проделал большую работу по осуществлению инфраструктурных и социальных проектов в республике, прежде чем получить поддержку президента и его одобрение на реализацию новых масштабных программ, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя прошедшую в среду встречу Владимира Путина с Бату Хасиковым.

«По итогам этой очень важной встречи Хасиков получил поддержку. Приняты некоторые решения. Но чтобы эти решения были приняты, власти региона сперва должны были проделать определенную работу», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Он напомнил, что Элиста недавно уже добилась выделения дополнительно 350 млн рублей из федерального бюджета – эти деньги пойдут на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение оборудованием различных социальных объектов, в том числе школ, больниц и спортивно-оздоровительных комплексов.

«Хасиков получил поддержку президента на основании уже достигнутых результатов, в частности, получил поддержку в сфере водоснабжения республики», – указал собеседник. Особенно важным эксперт считает то, что новый глава республики обратил внимание руководства страны на строительство Левокумского водопровода. Этот проект крайне важен для республики, и теоретически его могут запустить уже в следующем году, если ему окажут необходимую поддержку из Москвы, отметил Потуремский.

По словам эксперта, в первую очередь Хасикову предстоит решать задачи повышения качества жизни в республике, прежде всего это касается повышения доходов и сдерживания тарифов.

Потуремский также отметил усилия Хасикова в поиске молодых управленцев, которые могли бы получить работу благодаря участию в кадровых конкурсах. Так, в этом месяце в республике стартовал проект «Кадровый резерв Калмыкии». При этом за образец взят федеральный конкурс «Лидеры России», поскольку он доказал свою эффективность.

«Кадровый конкурс важен для любого региона – и для Калмыкии в том числе. Речь идет об отборе лучших профессионалов для работы во власти, а с другой стороны – речь идет о желании сделать прозрачным процесс попадания людей во власть. Как практикующий социолог я знаю, что проект «Лидеры России» обладает максимальной поддержкой, при этом он вообще не встречает критики как таковой. Когда подобный проект возникает на региональном уровне – это очень правильно», – подытожил Потуремский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин обсудил с Хасиковым ситуацию в регионе и возможности его развития. Бату Хасиков был назначен врио главы Калмыкии в марте.

По словам Хасикова, регион, несмотря на сложности, имеет большой потенциал и большие возможности. «Все зависит именно от того, как правильно и верно мы на сегодняшний день расставим приоритеты», – уверен Хасиков.

Основной проблемой Калмыкии он назвал ситуацию с потреблением чистой воды населением и оснащением обводнительно-оросительных систем. Сегодня только 7,4% жителей республики получают качественную питьевую воду из систем центрального водоснабжения. «Сейчас в рамках федеральной программы «Чистая вода», которая реализуется в рамках нацпроекта «Экология», у нас до 2024 года предусмотрено 624 млн на реализацию, на решение этой задачи», – сказал он. Хасиков попросил Путина рассмотреть возможность поэтапно, на протяжении нескольких лет, удовлетворить потребность региона в финансировании этой программы.

«Мы сейчас активно участвуем в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции. Наши параметры, наш план достаточно скромен – до 2024 год всего лишь 1 млн долларов. То есть в сравнении с другими регионами это ничто. Как руководитель я считаю, что это недооцененный потенциал», – сказал врио главы.