Правительство Петербурга выделило 6,4 млрд рублей для нового корпуса НИИ скорой помощи

Директор научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге Валерий Парфенов заявил, что власти города выделят 6,4 млрд рублей на строительство и оснащение нового корпуса института.

«Сроки определены врио губернатора Александром Дмитриевичем [Бегловым] – 2021 год, четвертый квартал – ввод в эксплуатацию. 1 июля начались подготовительные работы, в этом году будет освоено около 150 млн рублей. Здесь будет самая современная техника: компьютерные томографы, МРТ, УЗИ-аппараты. Всего выделено на корпус и его оснащение 6,4 млрд рублей, это городской бюджет без участия федерального», – сказал Парфенов, передает ТАСС.

Профессор отметил, что за последние годы число обратившихся в медучреждение выросло: если в 2012 году НИИ принял 60 тыс. человек, то в 2018 году – 75 тыс. при том, что штат и количество больничных коек не изменилось. «Сейчас пациенты находятся в крайне стесненных обстоятельствах: за сегодняшний день поступило 273 человека, и эти площади не позволяют комфортно ожидать обследования. Новый корпус эти проблемы решает: увеличатся площади, вся тяжелая техника будет сосредоточена в одном месте. Пациенты будут находиться в комфортной среде, качество помощи улучшится», – пояснил он.

С проектом строительства во вторник ознакомился врио губернатора Санкт-Петербурга, который обсудил с руководством института возможность проведения ремонта в действующих корпусах учреждения. «Мы договорились хотя бы, как минимум, два отделения в течение года отремонтировать капитально», – сказал Беглов.

Как сообщалось ранее, контракт на строительство выиграла компания «Балтинвестстрой» (входит в «Росстройинвест»). Площадь здания составит около 21 тыс. кв. м. В нем разместятся восемь операционных, четыре палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики, экспресс-лаборатории. Также проектом предусмотрено создание комнат для обучения, в том числе с использованием телемедицины.

НИИ скорой помощи им. Джанелидзе создан в 1932 году и является одним из крупнейших лечебных и научных учреждений России. Кроме того, институт выступает головным медучреждением комитета по здравоохранению Петербурга, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях и при техногенных катастрофах. Сюда поступают пострадавшие со всей Ленинградской области.