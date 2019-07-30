Феминистки собрались устроить в соцсетях масштабный «распутный» флешмоб

Девушки собрались провести 30 июля на Twitch акцию «Шлюхострим» (SlutStream в оригинале), которая, по их словам, будет направлена против сексизма на платформе.

Идея об акции пришла в голову стримерши Кейси Кавинесс с 500 тыс. подписчиков в начале месяца, пишет «Афиша Daily».

«Будет классно, если все стримерши выберут день, чтобы распутно одеться и поставить хештег #slutstream в название трансляции. Мы можем привлечь внимание к проблеме сексизма, с которым нам приходится сталкиваться только потому, что нам комфортно с нашей сексуальностью, а также позлить легионы девственников», – написала она в своем Twitter.

По словам Кавинесс, она хочет донести до всех мысль о том, что девушки могут одеваться так, как им нравится. Она уверена, что глубокий вырез еще не означает желание стримерши привлечь как можно больше доната и внимания.

Также инициатор акции подчеркнула, что глубокий вырез не может становиться оправданием для различных оскорблений и домогательств со стороны мужского пола. При этом стримерша не считает оскорбительным название акции, направленной против такого поведения.

«Многие спрашивают: «Почему «Шлюхострим?». Это оскорбительно». Вся суть в том, чтобы назвать его так и лишить это слово прежней силы», – заявила Кавинесс.