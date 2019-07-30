В КПСС раскритиковали законопроект КПРФ о лишении солдат-срочников права голоса на выборах

Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) выступила с заявлением по поводу внесенного в Госдуму законопроекта, лишающего военнослужащих срочной службы права голосования на региональных выборах.

Законопроект был внесен в середине мая, отмечается в опубликованном КПСС сообщении в Facebook.

«Группа депутатов от КПРФ во главе с Валерием Рашкиным внесла в Государственную думу законопроект, лишающий военнослужащих срочной службы права голосования на региональных выборах. Внесла по-тихому, не привлекая особого внимания», – говорится в сообщении.

Там отмечается, что КПРФ «катастрофически теряет популярность и поддержку» в той части общества, которая «всегда была социальной базой коммунистов».

«К человеку с ружьем, живущему в казарме, ходящему на выборы строем, и посвятившего себя защите Родины от империалистических агрессоров не каждый политик способен найти подход. Исторически сложилось, что голоса военнослужащих уходят к «партии власти» или к ее филиалу – ЛДПР», – отмечается в тексте. Но вместо того, чтобы бороться за «избирателей в шинелях», в КПРФ решили вычеркнуть солдат и матросов из списков избирателей – «отказаться от завоеваний Октябрьской Революции давших военнослужащим право избирать и быть избранными».

В КПСС напомнили, что советская Конституция 1918 года впервые закрепила право военнослужащих на участие в выборах в советы всех уровней.

«Именно тогда солдаты, матросы и красноармейцы были наделены активным и пассивным избирательным правом. До выборов в Учредительное собрание 1917 года нижние чины избирательных прав не имели. Возникшие после февральской революции советы солдатских депутатов стали движущей силой революции. Октябрь 1917 года – это, прежде всего, передача всей власти Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», – добавили в КПСС.

Законопроект КПРФ, по мнению КПСС, является попыткой «внести еще один раскол в наше общество».

«Раскол между армией и народом, межу офицерами, контрактниками и срочниками, между местными и прикомандированными. Солдат-срочников, служащих вне дома, предложено вернуть в первобытное состояние нижних чинов, «серой скотинки» времен царской армии. Предложенная КПРФ электоральная сегрегация делит военнослужащих срочников на своих, местных и чужих. Для первых выборы праздник, для вторых – напоминание, что они здесь находятся временно, на положении людей второго сорта», – поясняется в публикации.

В КПСС отметили, что КПРФ снабдила законопроект ссылками на «фундаментальные демократические начала», забыв при этом, что «фундамент этот буржуазный, либеральный – гнилой фундамент».

«КПРФ еще раз подтвердила свою буржуазность. Подтвердила, что она страшно далека от народа. Партия, которая боится революции и одновременно не доверяет демократическим процедурам и голосам солдат и матросов, не вправе претендовать на выражение интересов простого народа», – заключили в КПСС.

Законопроект об изменениях в статью 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ранее был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Валерием Рашкиным, Денисом Парфеновым и Ольгой Алимовой и опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, военных организациях и учреждениях, которые расположены на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, если место жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу не было расположено на территории указанного субъекта Российской Федерации, не включаются в списки избирателей, участников референдума и не учитываются при определении числа избирателей, участников референдума при выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на референдуме субъекта Российской Федерации», – предлагается в проекте закона.