Количество микрозаймов в России начало сокращаться

Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».

По их данным, во втором квартале текущего года оно сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем микрозаймов уменьшился на 2%, передает ТАСС.

Из сообщения следует, что во втором квартале текущего года было выдано 4 млн микрозаймов на общую сумму в 53,7 млрд рублей.

«Оба этих показателя неуклонно росли с третьего квартала 2017 года и впервые за все это время претерпели снижение, которое составило 15% и 2% соответственно по сравнению с данными второго квартала 2019 года. При этом наблюдается устойчивый тренд по росту средней суммы выданных займов, во втором квартале 2019 года она составила 13290 рублей», – говорится в сообщении.

В нем также отмечалось, что теперь микрофинансовые организации перестают выдавать займы «до зарплаты» (до 30 дней на сумму не более 30 тыс. рублей) и работают в направлении более долгосрочных кредитных продуктов. Так займы становятся менее подвержены кредитному риску и риску мошенничества, ради компенсации которых микрозаймовые организации вынуждены поддерживать высокие ставки.

При этом ранее сообщалось, что в июне 2019 года сумма микрозаймов выросла по сравнению с прошлым годом.