Семью российского бизнесмена на яхте во Франции атаковал корсиканец с ножом

Яхта российского предпринимателя недалеко от берега Франции подверглась нападению корсиканца, вооруженного ножом, сообщают СМИ.

Происшествие случилось около 7.30 по местному времени (8.30 мск) в двух километрах от порта Таверна, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Corse Matin.

По этим сведениям, на борту судна был россиянин, возглавляющий предприятие в транспортной сфере, и его семья. Всего на яхте было шесть пассажиров и семь членов экипажа. Имя российского бизнесмена не указывается.

«По нашей информации, этот человек, житель региона, добрался до яхты вплавь, взобрался на борт и вел себя агрессивно. Свидетели сообщили, что он махал ножом, однако прокуратура Бастии этого не подтверждает», – уточнило издание.

Два члена экипажа нейтрализовали нападавшего, после чего его передали полиции. Он был доставлен в больницу Бастии.

Правоохранительные органы проводят опрос отдыхавших на яхте, но «процесс требует времени из-за языкового барьера». В прокуратуре пояснили, что подтверждений тому, что происшествие могло иметь «террористический характер», нет, мотивы нападавшего устанавливаются.

Отмечается, что подозреваемый ранее нарушал ПДД и нарушал закон по обороту наркотических препаратов. В посольстве России в Париже сообщили, что не получали обращений по этому происшествию.