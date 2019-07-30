Беглов поручил дооснастить Центр социальной реабилитации инвалидов

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил провести дооснащение Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района.

«Обратились посетители, что нужно купить автобус, мы купим микроавтобус сюда. Очень интересная идея появилась сделать здесь сад для слабовидящих людей. Мы обязательно в течение ближайшего времени сделаем именно на этой территории такой сад, чтобы они могли потрогать определенные растения руками», – сказал Беглов после посещения учреждения, передает ТАСС.

Глава города в ходе посещения осмотрел теплицу, в которой люди с инвалидностью занимаются выращиванием овощей, и поддержал предложение разместить на территории центра еще один такой объект.

По данным пресс-службы администрации губернатора, в этом году центру выделено 90 млн рублей, из которых около 2,5 млн рублей предусмотрены на обеспечение доступной среды для инвалидов. В июне в учреждении отремонтировали спортивную площадку.

Глава города отметил, что власти Петербурга занимаются переформатированием программы по оказанию помощи людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию по здоровью. Он также напомнил, что в Петербурге начала работать служба социальных участковых, которые занимаются вопросами социального обслуживания разных категорий граждан.

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района Петербурга открылся в 2003 году одним из первых в городе. Учреждение проводит комплексную реабилитацию детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста. Ежегодно в центре обслуживается более 2,5 тыс. человек, за первое полугодие этого года социальные услуги получили свыше 1,5 тыс. человек.

В центре проводят обучение на специальном оборудовании компьютерной грамотности инвалидов по зрению и инвалидов с ограниченной подвижностью рук. Людей с инвалидностью готовят для участия в соревнованиях различных уровней, в целях развития паралимпийского спорта. На базе центра действуют театральная студия и кукольный театр. Учреждение также оказывает содействие в трудоустройстве инвалидов.

По данным комитета по социальной политике, в городе около 593 тыс. человек имеют ту или иную группу инвалидности, из них около 36 тыс. – с первой группой.

Также врио губернатора в ходе инспекции инспекции ремонтно-реставрационных работ на 1-м Инженерном мосту заявил, что это сооружение, которое в 2020 году отметит 195-летие, будет обновлено. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

1-й Инженерный мост не ремонтировался последние 65 лет. За это время деформировались железобетонная плита пролетного строения, покрытие мостового полотна, перильное ограждение и декор. Ремонт начался 22 июня, завершить его планируется не позднее 15 октября.

Александр Беглов отметил, что на сегодняшний день работы идут с опережением срока, несмотря на то, что перекрывать водную магистраль нельзя и для прохода прогулочных судов убирать леса из воды приходится ежедневно. Осмотрев демонтированное ограждение и декоративные элементы моста, глава города сообщил, что украшающие мост фонари в настоящее время находятся в реставрационной мастерской, где их приведут в порядок и покроют позолотой.

«Чижик-Пыжик» – один из интересных символов нашего города. Мы приведем в порядок площадку, с которой его рассматривают, вымостим ее гранитной плиткой», – сказал глава города.

Александр Беглов отметил, что в 2019 году в Петербурге по адресным программам будет отремонтировано 30 мостов, из них 7 – капитально.

В августе начнется капитальный ремонт одного из старейших мостов города – Зеленого моста. «Он строился под телеги, а сегодня там проходит большой поток транспорта», – отметил Александр Беглов, подчеркнув, этот мост должен быть открыт с опережением сроков – не позднее 1 мая, чтобы подготовиться к празднованию 75-й годовщины Победы.

В бюджете города на ремонт и реставрацию 1-го Инженерного моста предусмотрено 35,1 млн рублей, на капитальный ремонт Зеленого моста – 497,5 млн рублей. Глава города подчеркнул, что 1-й Инженерный и Зеленый мосты – объекты культурного наследия федерального значения, поэтому качество их ремонта будет контролироваться особенно тщательно.