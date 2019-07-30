Причастным к убийству полицейских в Астрахани исламистам вынесли приговор

Северо-Кавказский окружной военный суд назначил от девяти до 11 лет колонии семерым радикальным исламистам по делу об убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани.

«Приговорить Намика Агарзаева к 11 годам лишения свободы, Ахмеда Магамедова – 11 годам, Магомеда Хитанаева – к десяти годам, Атлухана Насрулаева – к 11 годам, Абрика Насрулаева – к девяти годам, Расула Усманова – к девяти годам, Ифрата Джалилова – к девяти годам», – гласит приговор.

Всем им предстоит отбыть наказание в колониях строгого режима, передает РИА «Новости».

Виновным себя ни один из них не признал.

По данным следствия, всего в незаконное вооруженное формирование входили 11 радикалов. В апреле 2017 года четверо из них убили двух сотрудников ДПС при оформлении дорожной аварии, а затем в том же месяце они напали на трех бойцов Росгвардии.

Ответным огнем все четверо нападавших были ликвидированы.

Как сообщал астраханский областной СК, остальные семь участников занимались «обеспечением деятельности» НВФ и не свернули деятельность, несмотря на ликвидацию «боевого крыла» банды.

Непосредственно в убийствах силовиков подсудимые не участвовали.

В минувшем феврале дело в их отношении из 57 томов поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.