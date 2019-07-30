Эксперты оценили необходимость российского телеканала на украинском языке

России необходимо создать для Украины отдельный телеканал и привлечь к проекту украинских политологов, журналистов и политиков, которые проживают сейчас в РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили эксперты, комментируя намерения украинских властей создать всемирный русскоязычный канал.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер заявила, что России нужно информационно работать на Украине.

«Сейчас у России нет вообще никаких рычагов воздействия на информационное поле Украины. Неоднократно предлагалось создать хотя бы какое-то радио, потому что на территории России много украинцев живет, которые не согласны с нынешним киевским режимом», – сказала эксперт.

По ее мнению, если создавать телеканал для Украины, он необязательно должен быть на украинском языке. «Но можно было бы делать отдельные программы и контент на нем, тогда бы передачи были направлены на Западную Украину. А так большинство украинцев свободно владеют русским и считают его главным языком», – добавила Шеслер.

По ее мнению, «дело даже не в том, на каком языке вещать, а в том, что вещать жителям Украины». Она отметила, что нынешние ток-шоу на главных российских каналах не полностью соответствуют политическим целям, которые должна преследовать Россия, чтобы влиять на Украину.

«Разрабатывать нужно новый контент. Если на этом канале будут такие программы как «Время покажет» или «60 минут», то смысла в нем не будет. В России проживает много украинских политологов, политиков и журналистов, которые сейчас невъездные на Украину, но она для них остается их главной точкой интересов и болью души. Их можно было бы привлечь к созданию контента», – пояснила Шеслер.

С ней согласен президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Он также заявил, что канал можно создать на двух языках, преследуя разные цели влияния на аудиторию Украины.

«Важно, чтобы контент прежде всего был адаптирован под регионы юго-востока Украины. На украинском языке его нет смысла делать, потому что на русском будет удобнее для той аудитории, которая нам важна. Та часть страны, для которой украинский более удобен, представляет для нас меньший интерес с точки зрения влияния», – сказал политолог.

По его мнению, о канале или об отдельных программах на украинском языке стоит думать отдельно. «Западная Украина интересует Россию только с той точки зрения, чтобы там усиливались регионалистские настроения. Условно говоря «В Европу без Киева», – сказал Ремизов.

Напомним, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что для усиления позиций государства в информационной борьбе украинские власти создадут всемирный русскоязычный канал. Он отметил, что этот канал нужен для борьбы за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также на территории России.

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», – передает слова Тимошенко «Интерфакс – Украина».

По его словам, это должен быть государственный канал.

В свою очередь главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев в своем Telegram, однако, заметил, что на Украине нельзя будет транслировать этот канал.

«Юмор в том, что на Украине этот телеканал показывать будет нельзя, так как здесь ввели 90-процентную квоту на украинский на ТВ и радио. Какое утонченное лицемерие!» – сказал он.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Украины создать русскоязычный канал безумием.