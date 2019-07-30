Женщина оставила ребенка в камере хранения подмосковного супермаркета

Женщина оставила ребенка в камере хранения супермаркета в Сергиевом Посаде и ушла за покупками.

Сотрудники магазина услышали детский плач. Они вскрыли камеру хранения и обнаружили там маленького мальчика, передает «Подмосковье сегодня».

Очевидцы сообщают, что у ребенка была истерика.

При этом мать мальчика совершала покупки в том же супермаркете. На все замечания она заявила, что ребенок залез в камеру хранения сам.

Один из очевидцев хотел снять происходящее на телефон, но «женщина резко схватила ребенка и убежала».

Следователи уже начали проверку по факту инцидента, передает РИА «Новости».

Ранее женщина попыталась помешать медикам госпитализировать ее сына, которому диагностировали острый аппендицит.