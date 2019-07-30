На тушение лесных пожаров под Красноярском выехали спасатели из Хакасии и Кемерова

МЧС направило спасателей из Хакасии и Кемеровской области на тушение пожаров в Красноярском крае, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

«Спасатели Хакасии и Кемеровской области выдвинулись в Красноярский край для оказания помощи в защите населенных пунктов от пожаров. Выдвинулись подразделения пожарной охраны Кемеровской области в составе 50 человек и восьми единиц техники. От ГУ МЧС России по Республике Хакасия – 50 человек и семь единиц техники», – передает ТАСС сообщение министерства.

Во вторник площадь пожаров в лесах Красноярского края выросла до 1,030 млн га. Ранее Авиалесоохрана назвала причины масштабных лесных пожаров, бушующих в Сибири.

Напомним, в понедельник первый замглавы МЧС Александр Чуприян заявил, что существующих сил и средств по тушению лесных пожаров в России не хватает, группировка будет увеличена.